16 июня на «Открытие Арене», домашнем стадионе московского «Спартака», состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2018 года Аргентина — Исландия. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.
Эта встреча аргентинцев и исландцев станет между ними. Более того, для Исландии этот матч будет дебютом на чемпионатах мира. В свою очередь, Аргентина играет уже на 12-м подряд первенстве мира, причем на трех предыдущих южноамериканцы неизменно занимали первое место в своей группе.
Продолжение этой «традиции» эксперты прогнозируют и на этот раз, чему, по их мнению, не помешают ни исландцы завтра, ни Хорватия 21 июня, ни Нигерия 26-го.
Как же пройдет завтрашний матч, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Аргентина: Франко Армани, Науэль Гусман, Вилли Кабальеро.
Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Ханнес Тор Халлдорсон, Фредерик Шрам.
Защитники
Аргентина: Кристиан Ансальди, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Федерико Фасио.
Исландия: Кари Арнасон, Сверрир Ингасон, Хордур Магнуссон, Биркир Севарссон, Рагнар Сигурдссон, Ари Скуласон, Холмар Эрн Эйолфссон.
Полузащитники
Аргентина: Маркос Акунья, Эвер Банега, Лукас Билья, Анхель Ди Мария, Джовани Ло Чельсо, Хавьер Маскерано, Максимильяно Меса, Кристиан Павон, Энцо Перес, Эдуардо Сальвио.
Исландия: Биркир Бьярнасон, Рюрик Гисласон, Йоханн Берг Гудмундссон, Арон Гуннарссон, Гилфи Сигурдссон, Олафур Инги Скуласон, Арнор Траустасон, Самуэль Кари Фридйонссон, Эмил Холлфредссон.
Нападающие
Аргентина: Серхио Агуэро, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Лионель Месси.
Исландия: Йон Дади Бедварссон, Альберт Гудмундссон, Бьорн Сигурдарсон, Альфред Финнбогасон.