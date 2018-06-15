Чемпионат мира по футболу 2018: Аргентина — Исландия (16 июня, 16:00). Прогноз на матч

16 июня на «Открытие Арене», домашнем стадионе московского «Спартака» , состоится матч группы D чемпионата мира по футболу 2018 года Аргентина — Исландия. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Эта встреча аргентинцев и исландцев станет между ними. Более того, для Исландии этот матч будет дебютом на чемпионатах мира. В свою очередь, Аргентина играет уже на 12-м подряд первенстве мира, причем на трех предыдущих южноамериканцы неизменно занимали первое место в своей группе.

Продолжение этой «традиции» эксперты прогнозируют и на этот раз, чему, по их мнению, не помешают ни исландцы завтра, ни Хорватия 21 июня, ни Нигерия 26-го.

Как же пройдет завтрашний матч, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

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Полузащитники

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