Роналду нашел способ не загреметь в тюрьму

СМИ: футболист Роналду выплатит €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения

Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов и согласился выплатить штраф €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

33-летний футболист согласился с предъявленными обвинениями в четырех налоговых преступлениях, за каждое из которых предусмотрено тюремное заключение на срок шесть месяцев.