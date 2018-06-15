Чемпионат мира по футболу 2018: Египет — Уругвай. 0:1

Сборная Уругвая победила Египет в матче чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Чемпионат».

Игра соперников россиян за право выйти из группы А проходила и завершилась со счетом 0:1 на стадионе «Екатеринбург Арена».

Единственный мяч головой забил южноамериканский защитник Хосе Мария Хименес.

Главная звезда египтян, нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах , хоть и восстановился от травмы, полученной еще в майском финале Лиги чемпионов, но все же не принял участия в игре. Возможно, именно поэтому африканцы и не сумели поразить ворота соперников.