Сборная Уругвая победила Египет в матче чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Чемпионат».
Игра соперников россиян за право выйти из группы А проходила и завершилась со счетом 0:1 на стадионе «Екатеринбург Арена».
Единственный мяч головой забил южноамериканский защитник Хосе Мария Хименес.
Главная звезда египтян, нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах, хоть и восстановился от травмы, полученной еще в майском финале Лиги чемпионов, но все же не принял участия в игре. Возможно, именно поэтому африканцы и не сумели поразить ворота соперников.
Оба тренера, Эктор Купер (Египет) и Оскар Табарес (Уругвай), использовали по три замены.
Главный судья матча, голландец Бьорн Куйперс, показал лишь две карточки: обе были желтыми, а получили их египтяне.