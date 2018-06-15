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Египет — Уругвай. 0:1
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Чемпионат мира по футболу 2018: Египет — Уругвай. 0:1 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Уругвая победила Египет в матче чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Чемпионат».
Игра соперников россиян за право выйти из группы А проходила и завершилась со счетом 0:1 на стадионе «Екатеринбург Арена».
Единственный мяч головой забил южноамериканский защитник Хосе Мария Хименес.
Главная звезда египтян, нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах, хоть и восстановился от травмы, полученной еще в майском финале Лиги чемпионов, но все же не принял участия в игре. Возможно, именно поэтому африканцы и не сумели поразить ворота соперников.
Оба тренера, Эктор Купер (Египет) и Оскар Табарес (Уругвай), использовали по три замены.
Главный судья матча, голландец Бьорн Куйперс, показал лишь две карточки: обе были желтыми, а получили их египтяне.
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