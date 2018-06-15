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Сборная Уругвая вырвала победу у команды Египта
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Сборная Уругвая вырвала победу у команды Египта в первом туре ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
В матче группы А чемпионата мира — 2018 сборная Уругвая встречалась с командой Египта. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой уругвайской команды со счётом 1:0.
Единственный и победный гол в составе южноамериканской команды на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес, пославший мяч в сетку ударом головой.
Таким образом, после первого тура в группе А по три очка в активе России и Уругвая, а сборные Египта и Саудовской Аравии баллов не имеют.
Во втором туре группы А чемпионата мира — 2018 российская команда сыграет со сборной Египта, а уругвайцы встретятся со сборной Саудовской Аравии.
Чемпионат мира по футболу — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Турнирная таблица группового этапа чемпионата мира — 2018.
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