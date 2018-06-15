Ещё
Египет справился и без Салаха на ЧМ против уругвайцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарханов: сборная Египта по футболу смогла сыграть достаточно остро в атаке и без Салаха 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Египта по футболу в игре с командой Уругвая смогла создать достаточно много острых моментов и без своего лидера — Мохаммеда Салаха. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Тарханов.
Сборная Уругвая обыграла команду Египта со счетом 1:0. Гол на 90-й минуте забил Хосе Мария Хименес — защитник замкнул головой подачу со штрафного из района углового флажка.
"Обе команды, что понятно для первого матча на турнире, начали осторожно, ощущалось волнение, небольшой мандраж, но во втором тайме прибавили. Один Луис Суарес (нападающий уругвайцев — прим. ТАСС) мог забить три-четыре раза. В целом, две хорошие команды, играют организованно и дисциплинированно. В итоге, сказался более высокий уровень мастерства уругвайских игроков", — поделился впечатлениями Тарханов.
Специалист охарактеризовал стиль игры ближайшего соперника россиян — команды Египта: "Большую часть матча они играли достаточно высоко в обороне, встречали соперников в районе центрального круга. Когда в конце матча они просели, прижались к своей штрафной, Эктор Купер (главный тренер команды) даже выгонял их вперед. Египтяне смотрелись бы острей, если бы играл Мохаммед Салах, но и без него у них был достаточно много острых моментов. Не хватало индивидуального мастерства, чтобы "решить".
"Выделил бы также двух центральных защитников (Омар Габер и Ахмед Хегази), которые "сняли" все, кроме одного момента, который привел к голу. Действовали спокойно и очень надежно", — добавил он.

"Россияне сильней"

По мнению собеседника ТАСС, египтяне не отойдут от своей игры в матче с россиянами, даже если в составе будет Салах.
"Активно прессинговать они вряд ли будут, скорее, будут создавать постоянное давление на соперников в районе центрального круга и быстро контратаковать. Именно в этой зоне они часто заставляли уругвайцев ошибаться, отбирали мяч и проводили контратаки. В позиционной игре у них тоже не очень получается, мяч катают, но без обострения, без индивидуальных действий. Единственное, прибавится индивидуального мастерства, если сыграет Салах", — считает специалист.
По мнению собеседника ТАСС, в игре россияне либо обыграют египтян с минимальным преимуществом, либо сыграют вничью. "Встретятся две команды, которые любят контратаковать, так что будет много единоборств. Когда такая плотность, очень важны индивидуальные качества. У них в средней зоне можно выделить только Эль-Ненни из "Арсенала", у нас в атакующей группе есть несколько более сильных индивидуально игроков", — объяснил он.
В первом матче группы А и всего турнира россияне в четверг обыграли саудовцев со сетом 5:0. Россияне сыграют с египтянами 19 июня в Санкт-Петербурге, уругвайцы и саудовцы — 20 июня в Ростове-на-Дону.
ТАСС: последние новости
СМИ: футболист Роналду выплатит €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения Более 20 тыс. болельщиков со всего мира поддержали сборную России в фан-зоне в Москве Захарова: более двух миллионов футбольных фанатов приехали на ЧМ в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина решила испортить ЧМ118
Иностранцам начали выставлять двойные ценники66
Британцы сравнили российских и саудовских женщин77
Стала известна реакция Путина на победу сборной России126
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018311
Видео
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:14
Шахрин изменил слова своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0»
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Первый канал телепортировал собор из Саранска в Москву
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Стала известна реакция Путина на победу сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение