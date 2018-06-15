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Иран обыграл Марокко на ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
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Автогол Бухаддуза на 95-й минуте помог сборной Ирана победить Марокко 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Марокко проиграла национальной команде Ирана в матче первого тура группы B чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 1:0 в пользу Иранцев.
В первом тайме марокканцы больше владели мячом и чаще били по воротам, но самый яркий момент был в концовке у нападающего иранцев Сердара Азмуна, который не реализовал выход один на один. Победу Ирану принёс автогол нападающего Марокко Азиза Бухаддуза на 95-й минуте.
Во втором туре сборная Ирана встретится с Испанией в Казани, национальная команда Марокко в Москве сыграет с Португалией. Оба матча состоятся 20 июня.
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