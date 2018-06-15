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Португалия — Испания. 3:3
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Чемпионат мира по футболу 2018: Португалия — Испания. 3:3 

Рамблер 46 минут назад
Фото: Reuters
Сборная Испании сыграла вничью с Португалией в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра команд, прошедшая на сочинском стадионе «Фишт», завершилась со счетом 3:3.
Голы на свой счет записали двое испанцев и лишь один португалец. На четвертой минуте с пенальти, который сам и заработал, забил Криштиану Роналду, на 24-й Диего Коста с передачи Серхио Бускетса сравнял счет, а 20 минут спустя Роналду после паса Гонсалу Гедеша вновь вывел Португалию вперед. На 55-й минуте вновь Диего Коста, снова получивший мяч от Серхио Бускетса, во второй раз сравнял счет, а через три минуты защитник Начо вывел вперед уже Испанию. Наконец, на 88-й минуте забил свой третий гол, сравняв счет, Криштиану Роналду.
Главный судья игры, итальянец Джанлука Рокки, показал по одной желтой карточке футболистам обеих команд — испанцу Серхио Бускетсу и португальцу Бруну Фернандешу.
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