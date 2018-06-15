Чемпионат мира по футболу 2018: Португалия — Испания. 3:3

Сборная Испании сыграла вничью с Португалией в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра команд, прошедшая на сочинском стадионе «Фишт», завершилась со счетом 3:3.

Голы на свой счет записали двое испанцев и лишь один португалец. На четвертой минуте с пенальти, который сам и заработал, забил Криштиану Роналду , на 24-й Диего Коста с передачи Серхио Бускетса сравнял счет, а 20 минут спустя Роналду после паса Гонсалу Гедеша вновь вывел Португалию вперед. На 55-й минуте вновь Диего Коста, снова получивший мяч от Серхио Бускетса, во второй раз сравнял счет, а через три минуты защитник Начо вывел вперед уже Испанию. Наконец, на 88-й минуте забил свой третий гол, сравняв счет, Криштиану Роналду.