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Роналду забил третий мяч в игре
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Португалия — Испания: Роналду забил третий мяч в игре 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Reuters
Сборная Португалии сравняла счет в матче группового турнира чемпионата мира против Испании. На 88-й минуте Криштиану Роналду забил со штрафного, оформив хет-трик.
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