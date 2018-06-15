Роналду стал автором первого хет-трика ЧМ-2018

Сборные Испании и Португалии в Сочи проводят свой стартовый матч на ЧМ-2018. Игра подходит к концу и счет во встрече — 3:3.

В составе португальцев все три гола забил Кришитану Роналду. Это первый хет-трик ЧМ-2018.