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Роналду стал автором первого хет-трика ЧМ
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Роналду стал автором первого хет-трика ЧМ-2018
SPORT24.ru
1 час назад
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Фото:
Reuters
Сборные Испании и Португалии в Сочи проводят свой стартовый матч на ЧМ-2018. Игра подходит к концу и счет во встрече — 3:3.
В составе португальцев все три гола забил Кришитану Роналду. Это первый хет-трик ЧМ-2018.
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