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Роналду стал автором первого хет-трика ЧМ
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Роналду стал автором первого хет-трика ЧМ-2018 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сборные Испании и Португалии в Сочи проводят свой стартовый матч на ЧМ-2018. Игра подходит к концу и счет во встрече — 3:3.
В составе португальцев все три гола забил Кришитану Роналду. Это первый хет-трик ЧМ-2018.
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Пицци: «Самый сложный соперник для Саудовской Аравии в группе - Россия!» Неймар: "Я лучший футболист в мире, потому что Роналду и Месси с другой планеты" Хет-трик Роналду принес Португалии ничью в матче ЧМ-2018 с Испанией
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