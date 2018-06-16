На игрока российской сборной подали в суд

ВФСО «Динамо» подало в суд на игрока сборной России

По данным на официальном сайте Арбитражного суда Москвы, судебное заседание состоится 1 августа. Также, согласно сайту суда, был зарегистрирован поданный ВФСО "Динамо" иск в отношении футбольного клуба "Динамо". Не исключено, что это тоже связано с делом Ташаева.

4 июня 23-летний полузащитник написал заявление об увольнении из клуба. В его контракте прописаны отступные в размере €1,5 миллиона.

Хавбек вызывался в национальную сборную России для подготовки к чемпионату мира — 2018, однако в окончательную заявку не попал.

Футболист находится в структуре "Динамо" с 2009 года.

Ранее сообщалось, что "Анжи" подал документы для участия в чемпионате РФПЛ в сезоне-2018/19.