Ещё
На игрока российской сборной подали в суд
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВФСО «Динамо» подало в суд на игрока сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" обратилось в суд с иском в отношении полузащитника команды Александра Ташаева, сообщает "Советский спорт".
По данным на официальном сайте Арбитражного суда Москвы, судебное заседание состоится 1 августа. Также, согласно сайту суда, был зарегистрирован поданный ВФСО "Динамо" иск в отношении футбольного клуба "Динамо". Не исключено, что это тоже связано с делом Ташаева.
4 июня 23-летний полузащитник написал заявление об увольнении из клуба. В его контракте прописаны отступные в размере €1,5 миллиона.
Хавбек вызывался в национальную сборную России для подготовки к чемпионату мира — 2018, однако в окончательную заявку не попал.
Футболист находится в структуре "Динамо" с 2009 года.
Ранее сообщалось, что "Анжи" подал документы для участия в чемпионате РФПЛ в сезоне-2018/19.
Газета.Ru: последние новости
Сборная России может выйти в плей-офф ЧМ-2018 после матча с Египтом Роналду стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира Черышев хочет быстрее забыть матч с Саудовской Аравией
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранные болельщики отправятся в Крым158
Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России98
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ12
Российский ресторан возмутил британского футболиста43
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль58
Видео
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
05:39
Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
00:31
Футболист «Арсенала» спас утят
Футбол
05:23
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:14
Шахрин изменил слова своей песни «Аргентина — Ямайка 5:0»
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение