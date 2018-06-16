Акинфеев вернул свой портрет болельщику

Голкипер дал автограф автору рисунка

Вратарю сборной России по футболу и московского ЦСКА Игорю Акинфееву подарили его собственный портрет.

Классный рисунок нам прислали! Теперь он отправится автору обратно, но с автографом капитана) pic.twitter.com/BcTsJ2vCIN— Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г. Отличный рисунок нам передали! Теперь его вернут автору однако с автографом капитана, говорится на официальной странице сборной России в Twitter.

14 июня в матче открытия чемпионата мира по футболу в России отечественная команда выиграла с крупным счётом Саудовскую Аравию, забив ей пять безответных голов. Во втором туре групповой стадии мундиаля сборная России сыграет с Египтом. Эта встреча продёт в Санкт-Петербурге 19 июня.