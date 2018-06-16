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Акинфеев вернул свой портрет болельщику
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Акинфеев вернул свой портрет болельщику 

News.ru 10 часов назад
Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
Голкипер дал автограф автору рисунка
Вратарю сборной России по футболу и московского ЦСКА Игорю Акинфееву подарили его собственный портрет.
Отличный рисунок нам передали! Теперь его вернут автору однако с автографом капитана, говорится на официальной странице сборной России в Twitter.
14 июня в матче открытия чемпионата мира по футболу в России отечественная команда выиграла с крупным счётом Саудовскую Аравию, забив ей пять безответных голов. Во втором туре групповой стадии мундиаля сборная России сыграет с Египтом. Эта встреча продёт в Санкт-Петербурге 19 июня.
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