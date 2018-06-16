Российским футболистам вынесли вердикт на ЧМ-2018

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Сборная России может выйти в плей-офф ЧМ-2018 после матча с Египтом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по футболу может выйти из группы чемпионата мира — 2018 в случае успешного результата в матче второго тура против команды Египта, сообщает "Советский спорт".
Если россияне победят африканскую команду, а Уругвай обыграет Иран, то подопечные Станислава Черчесова досрочно оформят выход в плей-офф мирового первенства. В таком случае сборная России станет недосягаемой до Ирана и Египта.
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Матч Россия — Египет пройдет 19 июня. Встреча состоится на стадионе "Санкт-Петербург".
Сейчас в группе A российская команда имеет равное количество очков с Уругваем, но лидирует за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву подарили его портрет после матча открытия чемпионата мира — 2018 с командой Саудовской Аравии (5:0).
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