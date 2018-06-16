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Жильцы выбросили из окна шумного болельщика
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СМИ: в Москве болельщика из Нигерии сбросили со второго этажа за пьяный дебош 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жильцы многоквартирного дома на улице Брусилова в Москве выбросили из окна второго этажа болельщика из Нигерии, сообщает телеграм-канал Mash. 26-летний Толуопе Акинди приехал в Россию на матчи чемпионата мира-2018. Отмечается, что он слишком много выпил, вылез на козырек подъезда, стал танцевать и громко петь песни.
Жильцы просили нигерийца угомониться, но он проигнорировал их просьбы. Один из них столкнул болельщика. Тот упал с высоты второго этажа и был госпитализирован с переломом обеих пяток.
Нигерия проведет перый матч на ЧМ-2018 сегодня против Хорватии. Игра состоится в Калининграде, начало — в 22.00 по московскому времени.
Также нигерийцам предстоят встречи с Исландией (22 июня, Волгоград) и Аргентиной (26 июня, Санкт-Петербург).
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