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Мошки атаковали англичан и тунисцев в Волгограде
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Мошки атаковали англичан и тунисцев в Волгограде 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Английские и тунисские футболисты и болельщики пожаловались на большое количество мошек в Волгограде, где проходил матч между сборными стран. Спортсменам пришлось пользоваться репеллентами на разминках, сообщает «Чемпионат.com».
«Мошкара? Нам сказали заранее, что ее будет очень много. Когда мы вышли на разминку, ее было намного больше, чем мы думали. Мы нанесли защитный спрей, потому что очень важно было, чтобы они не отвлекали нас от игры», — пояснил нападающий сборной Англии Гарри Кейн.
Гости из Туниса тоже не ожидали, что столкнутся с такой проблемой. «Здесь все очень доброжелательные, кроме мошки. Она нас почему-то не любит и пытается съесть», — рассказал болельщик Омар Трабелси волгоградскому изданию V1.
Как передает ТАСС, перед матчем территорию «Волгоград-Арены» и фан-зоны обработали средством от мошки. Болельщикам также разрешили проносить с собой репелленты.
Игра между командами Великобритании и Туниса состоялась в понедельник, 18 июня. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.
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