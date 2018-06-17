Салах сыграет против России

Салах сыграет в матче чемпионата мира со сборной России

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах выйдет на поле в матче чемпионата мира по футболу против команды России. Об этом журналистам сообщил менеджер сборной Египта Ихаб Лехита во время тренировки в Грозном.

Сборные России и Египта сыграют в Санкт-Петербурге 19 июня. "Мохаммед в порядке. Его включили в состав команды. Он будет участвовать в следующем матче", — отметил Лехита.

Выступающий за "Ливерпуль" Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" 23 мая, в воскресенье впервые принял участие в тренировке в общей группе. В своих первых матчах на чемпионате мира россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а египтяне уступили уругвайцам (0:1). По итогам прошедшего сезона Салах был признан лучшим футболистом чемпионата Англии, с 32 мячами став лучшим бомбардиром турнира. Салах не принимал участия в первом матче сборной Египта на чемпионате мира, в котором команда в Екатеринбурге уступила уругвайцам со счетом 0:1.

По словам менеджера сборной Египта, в предстоящей игре с россиянами примет участие и капитан команды Ахмед Фатхи , получивший травму на тренировке. "Врач сказал об улучшении. Будет участвовать в матче", — сказал Лехита.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.