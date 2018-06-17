Ещё
Салах сыграет против России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салах сыграет в матче чемпионата мира со сборной России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах выйдет на поле в матче чемпионата мира по футболу против команды России. Об этом журналистам сообщил менеджер сборной Египта Ихаб Лехита во время тренировки в Грозном.
Сборные России и Египта сыграют в Санкт-Петербурге 19 июня. "Мохаммед в порядке. Его включили в состав команды. Он будет участвовать в следующем матче", — отметил Лехита.
Выступающий за "Ливерпуль" Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов против "Реала" 23 мая, в воскресенье впервые принял участие в тренировке в общей группе. В своих первых матчах на чемпионате мира россияне обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а египтяне уступили уругвайцам (0:1). По итогам прошедшего сезона Салах был признан лучшим футболистом чемпионата Англии, с 32 мячами став лучшим бомбардиром турнира. Салах не принимал участия в первом матче сборной Египта на чемпионате мира, в котором команда в Екатеринбурге уступила уругвайцам со счетом 0:1.
По словам менеджера сборной Египта, в предстоящей игре с россиянами примет участие и капитан команды Ахмед Фатхи, получивший травму на тренировке. "Врач сказал об улучшении. Будет участвовать в матче", — сказал Лехита.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
ТАСС: последние новости
Иванович вошел в стартовый состав сборной Сербии на матч ЧМ с командой Коста-Рики Немецкий болельщик, приехавший на ЧМ-2018 на тракторе, остался доволен качеством дорог РФ Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург на матч чемпионата мира с египтянами
Комментарии  Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощай, Россия: Медведева улетела в Канаду178
Россиянка приютила обманутого египетского фаната139
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде132
Германия неожиданно проиграла Мексике21
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ88
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
ФИФА объяснила пустые места на матче Египет-Уругвай
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
03:53
Сборная Англии отказалась от тренировки в Волгограде
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:24
Уткин сделал скандальное заявление
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:41
Поворот не туда: швейцарцы попали в Донбасс вместо ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение