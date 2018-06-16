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Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
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Болельщики ЧМ чудом спаслись в Донбассе 

Рамблер 51 минуту назад
Киев не контролирует собственную территорию и границы, позволяя гражданским лицам из Европы спокойно проехать в зону военного конфликта на Донбассе. Такой вывод сделала украинский волонтер, помогающая силовикам в гражданской войне против ДНР, сообщает МК.
Вблизи границы с ДНР волонтер встретила группу футбольных болельщиков из Швейцарии. Пятеро мужчин ехали в микроавтобусе, намереваясь попасть на матч Бразилия — Швейцария в Ростове-на-Дону. Навигатор проложил им путь через Донецк. Ночевать болельщики планировали в Амвросиевке.
Как туристы смогли въехать в зону конфликта никто не знает.
Швейцарцам посоветовали объехать опасную зону боевых действий. Они смогли воочию увидеть дома мирных граждан, разрушенные вооруженными силами Киева.
Напомним, ранее в Европейском суде рассматривался вопрос о вине Киева, не закрывшего небо для гражданских судов в зоне конфликта на Донбассе. В результате был сбит пассажирский самолет.
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