Черышев: «Россию не должно волновать, сыграет ли Салах»

Полузащитник сборной России Денис Черышев после матча Уругвай — Египет (1:0) оценил соперников России по группе А и поделился мнением о форварде египтян Мохамеде Салахе . Салах пропустил первую игру ЧМ-2018 из-за травмы.

"Египет и Уругвай? Очень сильные команды. Играют в оборонительный футбол. Египет хорошо контратакует, в матче с нами они будут опасны. Матч точно будет тяжелый.

Честно, не знаю, сыграет ли Салах. У него была травма — наверное, он еще не до конца готов. Но нас не должно это волновать. Мы должны думать о сборной России и работать каждый день, чтобы выиграть", — передает слова Черышева корреспондент Sport24 Леонид Волотко.