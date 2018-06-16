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Черышев: «Россию не должно волновать, сыграет ли Салах»
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Черышев: «Россию не должно волновать, сыграет ли Салах» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России Денис Черышев после матча Уругвай — Египет (1:0) оценил соперников России по группе А и поделился мнением о форварде египтян Мохамеде Салахе. Салах пропустил первую игру ЧМ-2018 из-за травмы.
"Египет и Уругвай? Очень сильные команды. Играют в оборонительный футбол. Египет хорошо контратакует, в матче с нами они будут опасны. Матч точно будет тяжелый.
Честно, не знаю, сыграет ли Салах. У него была травма — наверное, он еще не до конца готов. Но нас не должно это волновать. Мы должны думать о сборной России и работать каждый день, чтобы выиграть", — передает слова Черышева корреспондент Sport24 Леонид Волотко.
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