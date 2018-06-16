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Черышев призвал поскорее забыть матч с Саудовской Аравией
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Черышев хочет быстрее забыть матч с Саудовской Аравией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал разгромную победу национальной команды в матче открытия чемпионата мира — 2018, передает Sport24.
Встреча с Саудовской Аравией закончилась со счетом 5:0 в пользу россиян.
"Матч с Саудовской Аравией нужно как можно скорее забыть. Хорошо, что выиграли. Но нужно двигаться дальше", — сказал хавбек.
Также Черышев отметил, что ему понравился матч Испания — Португалия (3:3).
"Испания — Португалия? Очень понравилось! Хотел, чтобы забил Начо — так и получилось. Очень за него рад. Мы с 11 лет знакомы, он это заслужил", — заключил он.
В матче против саудовцев 27-летний Черышев вышел на замену и отметился дублем.
Ранее сообщалось, что два футболиста пропускают тренировку сборной России.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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