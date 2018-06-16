Черышев призвал поскорее забыть матч с Саудовской Аравией

Черышев хочет быстрее забыть матч с Саудовской Аравией

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев прокомментировал разгромную победу национальной команды в матче открытия чемпионата мира — 2018, передает Sport24.

Встреча с Саудовской Аравией закончилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

"Матч с Саудовской Аравией нужно как можно скорее забыть. Хорошо, что выиграли. Но нужно двигаться дальше", — сказал хавбек.

Также Черышев отметил, что ему понравился матч Испания — Португалия (3:3).

"Испания — Португалия? Очень понравилось! Хотел, чтобы забил Начо — так и получилось. Очень за него рад. Мы с 11 лет знакомы, он это заслужил", — заключил он.

В матче против саудовцев 27-летний Черышев вышел на замену и отметился дублем.

Ранее сообщалось, что два футболиста пропускают тренировку сборной России.