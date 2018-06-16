Чемпионат мира по футболу 2018: Франция — Австралия (16 июня, 13:00)

На «Казань Арене» стартовал первый матч группы С чемпионата мира по футболу 2018 года Франция — Австралия.

Также в этой группе представлены сборные Дании и Перу. Если Франция считается фаворитом не только своей группы, но и всего мундиаля, то ее соперники по этапу, по мнению экспертов, едва ли будут претендовать на многое в случае выхода в плей-офф. Тем не менее главным претендентом на это, по их же словам, будут именно сегодняшние соперники французов, а их главными конкурентами — датчане.

Проследить за ходом сегодняшнего матча вы можете при помощи прямого эфира на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Защитники

Полузащитники

Нападающие