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Франция — Австралия. Прямая трансляция
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Чемпионат мира по футболу 2018: Франция — Австралия (16 июня, 13:00) 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
На «Казань Арене» стартовал первый матч группы С чемпионата мира по футболу 2018 года Франция — Австралия.
Также в этой группе представлены сборные Дании и Перу. Если Франция считается фаворитом не только своей группы, но и всего мундиаля, то ее соперники по этапу, по мнению экспертов, едва ли будут претендовать на многое в случае выхода в плей-офф. Тем не менее главным претендентом на это, по их же словам, будут именно сегодняшние соперники французов, а их главными конкурентами — датчане.
Проследить за ходом сегодняшнего матча вы можете при помощи прямого эфира на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Франция: Уго Льорис, Альфонс Ареола, Стив Манданда.
Австралия: Брэдли Джонс, Даниэль Вукович, Мэтью Райан.
Защитники
Франция: Лукас Эрнандес, Преснель Кимпембе, Бенжамен Менди, Бенжамен Павар, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Рафаэль Варан, Самуэль Умтити.
Австралия: Джош Рисдон, Милош Дегенек, Джеймс Мередит, Трент Сэйнсбари, Азиз Бехич, Мэттью Юрман.
Полузащитники
Франция: Корентин Толиссо, Тома Лемар, Блез Матюиди, Стивен Н'Зонзи, Поль Погба, Флорьян Товен, Н'Голо Канте, Набиль Фекир.
Австралия: Аарон Муй, Даниэль Арзани, Миле Единак, Димитри Петратос, Джексон Ирвайн, Массимо Луонго, Марк Миллигэн, Томас Рогич.
Нападающие
Франция: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Оливье Жиру.
Австралия: Тим Кэхилл, Робби Круз, Мэтью Леки, Томи Юрич, Джейми Макларен, Эндрю Наббаут.
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