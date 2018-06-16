В Саранск на ЧМ приедет принцесса Японии

В Саранск на ЧМ-2018 приедет принцесса Японии

18 июня в Россию впервые за более чем сто лет приедет член японской императорской семьи. Принцесса Хисако Такамадо прибудет в Саранск, чтобы поддержать свою сборную в матче с Колумбией. Позже она посетит базу команды в Казани, а 24 июня вживую посмотрит игру Япония — Сенегал в Екатеринбурге.

В Саранск 18 июня приедет принцесса Японии Хисако Такамадо, чтобы поддержать с трибун сборную своей страны в мачте с командой Колумбии днем позже. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на японское издание Mainichi.

Отмечается, что после игры принцесса отправится на тренировочную базу японской сборной в Казани. Затем она планирует посетить матч команды против Сенегала 24 июня в Екатеринбурге. В публикации также подчеркивается, что приезд Такамадо будет первым официальным визитом члена японской императорской семьи в Россию за более чем сто лет.

Начиная с 1998 года, Такамадо не пропускает ни одного мундиаля.

Чемпионат мира по футболу проходит в России впервые. Соревнование будет продолжаться до 15 июля, принимают спортивное событие 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.