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В Саранск на ЧМ приедет принцесса Японии
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В Саранск на ЧМ-2018 приедет принцесса Японии 

ТВ Центр 51 минуту назад
Фото: www.globallookpress.com/Kenjiro Matsuo/AFLO
18 июня в Россию впервые за более чем сто лет приедет член японской императорской семьи. Принцесса Хисако Такамадо прибудет в Саранск, чтобы поддержать свою сборную в матче с Колумбией. Позже она посетит базу команды в Казани, а 24 июня вживую посмотрит игру Япония — Сенегал в Екатеринбурге.
В Саранск 18 июня приедет принцесса Японии Хисако Такамадо, чтобы поддержать с трибун сборную своей страны в мачте с командой Колумбии днем позже. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на японское издание Mainichi.
Отмечается, что после игры принцесса отправится на тренировочную базу японской сборной в Казани. Затем она планирует посетить матч команды против Сенегала 24 июня в Екатеринбурге. В публикации также подчеркивается, что приезд Такамадо будет первым официальным визитом члена японской императорской семьи в Россию за более чем сто лет.
Начиная с 1998 года, Такамадо не пропускает ни одного мундиаля.
Чемпионат мира по футболу проходит в России впервые. Соревнование будет продолжаться до 15 июля, принимают спортивное событие 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
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