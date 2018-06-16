Габулов оценил сборную Египта

Габулов считает, что сборная Египта по футболу — сыгранная и организованная команда

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов считает египетскую команду сыгранной и организованной. Об этом он сказал журналистам. Сборные России и Египта встретятся во втором туре группового этапа чемпионата мира. В первом матче россияне разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, египтяне уступили уругвайцам (0:1). "Сегодня у нас будет теоретическое занятие, на котором нам более конкретно укажут на слабые и сильные стороны соперника. Бросилось в глаза, что у Египта крепкая и организованная команда, навязывает борьбу на каждом участке поля. Сыгранная команда", — сказал Габулов. Матч сборных России и Египта пройдет 19 июня в Санкт— Петербурге.