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В Казани начался матч сборных Франции и Австралии
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В Казани начался первый тайм матча сборных Франции и Австралии 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: kazan.ros-spravka.ru
Подопечные Дидье Дешама, традиционно претендующие на самые высокие места, каждого крупного футбольного турнира, за последний десяток лет не раз останавливались в шаге от заветного трофея. Сборная Франции по сравнению с домашним Чемпионатом Европы, изменилась не сильно, не считая нескольких тактических рокировок главного тренера. Главными действующими лицами по-прежнему остаются: полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, дирижирующий игрой команды в центре поля и быстроногий, техничный нападающий мадридского "Атлетико"— Антуан Гризманн.
Противостоять их атакующему мастерству будет очень крепкая и сыгранная сборная Австралии, исповедующая, зачастую классический британский футбол, основами которого являются длинные передачи и подачи с флангов на высоких и габаритных форвардов, играющих впереди. В сборной есть как представители Английской Премьер-Лиги, например нападающий "Хаддерсфилд Таун" — Аарон Муй, который своими голами не раз спасал команду от поражений в матчах с грандами ПЛ, так и одиознейшие представители подэлитного дивизиона-Чемпионшипа — 38-летний Тим Кэйхилл поиграл, кажется везде, но готовиться к мировому первенству вернулся в родной "Миллуол".
Сегодня в Казани нас ждет настоящая борьба до финального свистка, предпочтительнее в которой выглядят, все же французы.
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