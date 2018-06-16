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Вратарь «Арсенала» может перейти в «Наполи»
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Вратарь «Арсенала» может перейти в «Наполи» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает "Советский спорт".
По информации La Gazzeta dello Sport, в услугах чешского футболиста заинтересован «Наполи», который может арендовать игрока. Отмечается, что к уходу из клуба 36-летнего Чеха может подтолкнуть возможный приход в команду вратаря «Байера» Бернда Лено.
Чех выступает за «канониров» с 2015 года. В составе команды он является двукратным обладателем Суперкубка Англии.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм Хотспур» может купить автора победного гола сборной Германии на чемпионате мира — 2014.
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