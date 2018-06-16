Видеоповторы спасли Францию на ЧМ

Франция обыграла Австралию на ЧМ-2018

На Чемпионате мира по футболу 2018 года в России стартовали игры в группе С — сборная Франции обыграла команду Австралии со счетом 2:1. Об этом сообщает TVC.RU.

У французов забивали Антуан Гризманн (с пенальти) и Поль Погба. Автором единсвтенного мяча у австралийцев стал Майл Единак, также отличившийся с одиннадцатиметровой отметки.

Поединок отметился большим количеством спорных моментов, часть из которых пришлось решать при помощи видеоповторов — системы, которая впервые применяется на футбольном мировом первенстве. Так, пенальти в ворота Австралии был назначен после фола на Гризманне, но арбитру Андресу Кунье пришлось посмотреть видео, чтобы указать на точку, убедившись в справедливости решения. Вместе с тем когда французы забивали второй гол, не было до конца понятно, пересек ли мяч линию после попадания в перекладину. Автоматическая система фиксации подтвердила факт взятия ворот.

В 19:00 тур в группе С закроют команды Перу и Дании, они сыграют в Саранске. В 21:00 начнут соревноваться представители группы D — Хорватия сыграет с Нигерией в Калининграде.

Днем ранее завершился первый тур в группе В. В Санкт-Петербурге Иран вырвал победу на последних минутах в матче с Марокко после гола в свои ворота нападающего марокканцев Азиза Бухаддуза. Позже в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт" Португалия и Испания выдали яркий матч, завершившийся вничью 3:3. Хет-триком отметился Криштиану Роналду , у испанцев мячи на свой счет записали Диего Коста, сделавший дубль, и Начо Фернандес

Чемпионат мира по футболу проходит в России впервые. Мундиаль будет продолжаться до 15 июля, принимают спортивное событие 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.