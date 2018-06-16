Объявлены стартовые составы на матч ЧМ-2018 Аргентина — Исландия

Объявлены стартовые составы на матч чемпионат мира 2018 года по футболу между сборными Аргентины и Исландии.

Матч Аргентина — Исландия пройдёт 16 июня в Москве на стадионе «Спартак» . Начало — в 16:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон заявил, что не намерен бросать свою работу стоматологом.