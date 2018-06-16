Объявлены стартовые составы на матч чемпионат мира 2018 года по футболу между сборными Аргентины и Исландии.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил состав ещё за день до матча. Он предпочёл выпустить в начале матча следующих футболистов: Вилли Кабальеро, Эдуардо Сальвио, Николас Отаменди, Маркос Рохо, Николас Тальяфико, Хавьер Маскерано, Лукас Билья, Максимильяно Меса, Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Серхио Агуэро.
Наставник исландской сборной Хеймир Хадльгримссон доверил место в составе следующим 11 игрокам: Ханнес Халльдоурссон, Биркир Севарссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Хёрдур Магнуссон, Йохан Гудмундссон, Биркир Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон, Арон Гуннарссон, Эмиль Халльфредссон, Альфред Финнбогасон.
Матч Аргентина — Исландия пройдёт 16 июня в Москве на стадионе «Спартак». Начало — в 16:00 мск.
Ранее главный тренер сборной Исландии по футболу Хеймир Хадльгримссон заявил, что не намерен бросать свою работу стоматологом.