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Собянин призвал болеть за российскую сборную
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Собянин призвал болеть за российскую сборную на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей болеть за сборную России на чемпионате мира по футболу.
"Я болею за Россию, за нашу команду. У всех есть шансы, главное, их использовать. Друзья, давайте дадим расслабиться нашим футболистам. Когда я смотрел первую игру, они от ответственности были настолько зажаты, и только после третьего гола почувствовалась настоящая красивая игра", — сказал в субботу Собянин во врем общения с волонтерами своего избирательного штаба.
В четверг в стартовом матче чемпионата мира сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
"Давайте будем за них болеть и, чтобы ни произошло, относиться к этому с пониманием. Я думаю, тогда будет точно победа за нами", — добавил мэр.
Матчи ЧМ-2018 проходят с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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