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«В России очень хорошо, мы здесь счастливы»
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Шукер об организации ЧМ-2018: в России очень хорошо, мы здесь счастливы 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
Легендарный футболист, а ныне президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.
«Всё на чемпионате мира в России очень хорошо. Мы все здесь очень счастливы. Когда Международная федерация футбола (ФИФА) решила отдать чемпионат мира России, я знал, что всё будет здорово. Я был на конгрессе ФИФА, когда Владимир Путин обратился ко всем нам, рассказал, как все в вашей стране любят футбол. И мы горды тем, как ФИФА и Россия организовали турнир», — приводит слова прославленного форварда сайт Sport24.ru.
По словам Шукера, он намерен посетить матч группового раунда ЧМ-2018 между сборными России и Египта, который состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
«Я вижу, как всё здорово в Калининграде и спрашиваю себя, почему в моей стране, у которой такие футболисты и такая сильная сборная, нет таких стадионов, такой инфраструктуры. Не верю, что Хорватия когда-либо примет чемпионат мира. Это невозможно. Может, вы мне в этом поможете — спросите у нашего премьер-министра, у политиков… Мы великая футбольная нация, но у нас нет национального стадиона. Это позор», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии обыграла Нигерию в своём первом матче на ЧМ-2018.
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