В Сети посмеялись над Марадоной

Марадона закурил на стадионе и раскаялся

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона закурил сигару во время матча чемпионата мира-2018 против сборной Исландии, нарушив тем самым запрет на курение на стадионе. Фото аргентинца с сигарой опубликовал Twitter-аккаунт Squawka News.

Пользователи соцсети тут же принялись подшучивать над легендарным футболистом.

«Он не привозил сигару с собой на стадион. "Рука Бога" положила ее ему в рот», — заявил комментатор под ником Nimnick. «Это не табак, это сорняк», — отметил пользователь Miftahfaizal. Diego Maradona: Rule breaker. 🚭 pic.twitter.com/n0Bz8cmzuZ— Squawka News (@SquawkaNews) 16 июня 2018 г.

Позже Диего Марадона опубликовал у себя в Instagram фотографию с матча и объяснил свой поступок. «Сегодня был тяжелый день для аргентинцев, связанный с нашим дебютом на чемпионате мира. У каждого человека свои способы снять напряжение. Я честно не знал, что на стадионах нельзя курить», — заявил футболист. Он извинился перед болельщиками и организаторами турнира, и пригласил всех на игры сборной Аргентины.

Матч Аргентины с Исландией завершился вничью — 1:1.