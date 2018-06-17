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В Сети посмеялись над Марадоной
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Марадона закурил на стадионе и раскаялся 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона закурил сигару во время матча чемпионата мира-2018 против сборной Исландии, нарушив тем самым запрет на курение на стадионе. Фото аргентинца с сигарой опубликовал Twitter-аккаунт Squawka News.
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Пользователи соцсети тут же принялись подшучивать над легендарным футболистом.
«Он не привозил сигару с собой на стадион. "Рука Бога" положила ее ему в рот», — заявил комментатор под ником Nimnick. «Это не табак, это сорняк», — отметил пользователь Miftahfaizal.
Позже Диего Марадона опубликовал у себя в Instagram фотографию с матча и объяснил свой поступок. «Сегодня был тяжелый день для аргентинцев, связанный с нашим дебютом на чемпионате мира. У каждого человека свои способы снять напряжение. Я честно не знал, что на стадионах нельзя курить», — заявил футболист. Он извинился перед болельщиками и организаторами турнира, и пригласил всех на игры сборной Аргентины.
Матч Аргентины с Исландией завершился вничью — 1:1.
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