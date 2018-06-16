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«Челси» не отпустил Куртуа в «Реал»
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«Челси» не отпустил Куртуа в «Реал» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
"Реал" попытался заполучить вратаря "Челси" Тибо Куртуа.
Как сообщает Metro, "сливочные" предложили за голкипера 40 миллионов евро, что не устроило лондонский клуб.
Напомним, что на Куртуа также претендует "Милан".
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