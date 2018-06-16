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Аргентина — Исландия. 1:1
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Чемпионат мира по футболу 2018: Аргентина — Исландия. 1:1 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters
Сборная Исландии сенсационно не позволила победить команде Аргентины в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч, прошедший на московской «Открытие Арене», завершился со счетом 1:1.
Забитыми мячами в составе команд отметились аргентинец Серхио Агуэро на 19-й минуте и исландец Альфред Финнбогасон, отличившийся четырьмя минутами позже. При этом главная звезда аргентинцев, Лионель Месси, на 64-й минуте игры не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.
Главные тренеры обеих сборных, Хорхе Сампаоли (Аргентина) и Хеймир Хадльгримссон (Исландия), использовали по три замены, а главный судья, поляк Шимон Марциняк, не показал игрокам ни одной карточки.
Таким образом, Аргентина и Исландия набрали по одному очку. Их соперники по группе D, Хорватия и Нигерия, также сыграют сегодня — в 22:00 по московскому времени в Калининграде.
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