Чемпионат мира по футболу 2018: Аргентина — Исландия. 1:1

Сборная Исландии сенсационно не позволила победить команде Аргентины в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Матч, прошедший на московской «Открытие Арене», завершился со счетом 1:1.

Забитыми мячами в составе команд отметились аргентинец Серхио Агуэро на 19-й минуте и исландец Альфред Финнбогасон , отличившийся четырьмя минутами позже. При этом главная звезда аргентинцев, Лионель Месси , на 64-й минуте игры не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, Аргентина и Исландия набрали по одному очку. Их соперники по группе D, Хорватия и Нигерия, также сыграют сегодня — в 22:00 по московскому времени в Калининграде.