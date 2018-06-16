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Назван лучший игрок матча Аргентина — Исландия
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Вратарь Халльдоурссон признан лучшим футболистом матча Аргентина — Исландия 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Вратарь сборной Исландии по футболу Ханнес Халльдоурссон признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира между командами Исландии и Аргентины. Об этом сообщает пресс— служба Международной федерации футбола.
В субботу сборная Исландии сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 1:1 в матче группы D в Москве на стадионе "Спартак".
34-летний Халльдоурссон совершил шесть спасений в матче с аргентинцами. Также он отбил удар с пенальти в исполнении капитана аргентинцев Лионеля Месси.
Следующий матч на чемпионате мира сборная Исландии сыграет 22 июня против команды Нигерии. Встреча пройдет в Волгограде.
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