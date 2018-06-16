Вратарь Халльдоурссон признан лучшим футболистом матча Аргентина — Исландия

Вратарь сборной Исландии по футболу Ханнес Халльдоурссон признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира между командами Исландии и Аргентины. Об этом сообщает пресс— служба Международной федерации футбола.

В субботу сборная Исландии сыграла вничью с командой Аргентины со счетом 1:1 в матче группы D в Москве на стадионе "Спартак"

34-летний Халльдоурссон совершил шесть спасений в матче с аргентинцами. Также он отбил удар с пенальти в исполнении капитана аргентинцев Лионеля Месси

Следующий матч на чемпионате мира сборная Исландии сыграет 22 июня против команды Нигерии. Встреча пройдет в Волгограде.