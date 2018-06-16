Сотни исландцев прокричали «Ху» в Москве

Исландцы устроили шоу с кличем викингов перед матчем с Аргентиной

Болельщики сборной Исландии приготовились к первому матчу национальной команды на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Видео появилось в Instagram e_maxim.

Перед матчем исландцы собрались вместе в московском парке «Зарядье» и провели репетицию празднования, при котором они совершают хлопки и выкрикивают клич «ху».

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Сборная Исландии на момент написания новости встречается с командой Аргентины (1:1). Следующие соперники исландцев по группе D — Нигерия (22 июня, Волгоград) и Хорватия (26 июня, Ростов-на-Дону).