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Сотни исландцев прокричали «Ху» в Москве
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Исландцы устроили шоу с кличем викингов перед матчем с Аргентиной 

Lenta.ru 6 часов назад
Болельщики сборной Исландии приготовились к первому матчу национальной команды на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Видео появилось в Instagram e_maxim.
Перед матчем исландцы собрались вместе в московском парке «Зарядье» и провели репетицию празднования, при котором они совершают хлопки и выкрикивают клич «ху».
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Сборная Исландии на момент написания новости встречается с командой Аргентины (1:1). Следующие соперники исландцев по группе D — Нигерия (22 июня, Волгоград) и Хорватия (26 июня, Ростов-на-Дону).
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