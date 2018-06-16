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Салах готов сыграть против России
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СМИ: Салах готов сыграть в матче ЧМ-2018 с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах готов принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой России.
По информации ТАСС со ссылкой на «Аль-Баляд», Салах заявил медицинскому и техническому штабам, что он восстановился после травмы и готов принять участие в матче с Россией.
По словам Салаха, тренерский штаб сборной Египта во главе с Эктором Купером хочет его поставить в стартовый состав из-за важности матча.
Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт— Петербурге.
Ранее форвард египетской сборной Мохаммед Салах в день своего 26-летия получил от чеченских болельщиков 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.
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