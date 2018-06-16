Сампаоли оценил игру Месси в матче ЧМ с Исландией

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли оценил игру капитана команды Лионеля Месси в матче первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Исландии.

Месси нанёс десять ударов по воротам сборной Исландии, но ни один из них не стал голевым. Вдобавок на 64-й минуте Месси не реализовал пенальти.

«Честно говоря, мы очень рассчитывали на три очка. Незабитый пенальти? Он уже часть статистики, которая в будущем может сыграть против нас. Да, пенальти, это всегда шанс, которым в этот раз мы не воспользовались. Сложно оценивать игру Лео, этот матч был очень неудобным для него, соперник блокировал все свободные зоны. Но он сделал, всё что мог. Лео — преданный футболу человек. Он искренне любит его и будет бороться до конца во имя команды», — сказал Сампаоли на пресс-конференции.

Он также поделился мнением, почему команде не удалось вскрыть оборону соперника.

«Возможно нам было нужно действовать креативнее в первом тайме и активнее играть на левом фланге, так было бы больше вариативности для атаки и для использования возможностей Месси. Лично я считаю, что первый тайм во многом решает исход всей игры», — заключил Сампаоли.

Ранее главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли прокомментировал ничейный результат в матче первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Исландии.