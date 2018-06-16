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Тренер оценил состояние Неймара
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Тите: Неймар находится в хорошей форме, несмотря на то, что он не восстановился на 100% 

ТАСС 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар находится в прекрасной форме, несмотря на то, что восстановился не на 100%. Об этом сообщил во время пресс-конференции на стадионе "Ростов-Арена" главный тренер бразильцев Тите.
"Неймар пока на 100% не восстановился, но у него прекрасная форма. Его скоростные качества прекрасные. Надеюсь, он будет в совершенной форме. Он достаточно прекрасно сможет играть", — сказал Тите.
Матч сборных Бразилии и Швейцарии состоится в Ростове-на-Дону 17 июня, игра начнется в 21:00 мск. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос.
Сборная Бразилии базируется во время турнира в Сочи. Кроме сборной Швейцарии, бразильцы сыграют в группе E с командами Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").
Чемпионат мира завершится 15 июля.
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