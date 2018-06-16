Грустный Марадона и «Ху!»: Исландия усмирила Аргентину

Как Аргентина сыграла вничью с Исландией на чемпионате мира

Диего Марадона на трибунах, бешеные танцы в московском метро, головы динозавров из Патагонии в качестве талисмана и кричалки о России — «Газета.Ru» рассказывает обо всем, что окружало сумасшедшую встречу сборной Аргентины с Исландией (1:1) на чемпионате мир Чемпионат мира потихоньку набирает обороты. После мощного старта в виде разгромной победы России над Саудовской Аравией (5:0) последовала бодрая ничья Испании и Португалии (3:3), сумасшедшая победа Ирана над Марокко с автоголом в компенсированное время (1:0), примерно такая же виктория Уругвая над Египтом (1:0) и мучительный выигрыш Франции у Австралии (2:1).

Третий день чемпионата мира обещал быть не менее жарким хотя бы потому, что в борьбу вступал один из фаворитов мундиаля Аргентина во главе обладателем пяти «Золотых мячей» Лионелем Месси и команда-выскочка Исландия, которая на чемпионате Европы — 2016 сенсационно дошла до четвертьфинала, одолев в 1/8 сборную Англии.

Публикация от Columnist of FIFA World Cup⚽️ (@dashakonov) 16 Июн 2018 в 4:12 PDT Нетрудно догадаться, от чьих болельщиков ожидали самого яркого перформанса. Исландцы влюбили себя весь мир своими фирменными криками «Ху!» под все ускоряющийся ритм хлопков. За пять часов до матча они даже устроили организованную акцию в парке «Зарядье», где исполнили это знаменитое празднование. Выглядело это действительно впечатляюще.

Однако эта акция, судя по всему, собрала у себя большинство островитян, прибывших в столицу России, поскольку их практически не было видно в метро по дороге на стадион.

Все вагоны были заняты радостными парнями в бело-голубых футболках сборной Аргентины, распевающих кричалки в честь своей команды. На каждой станции к ним прибывало пополнение, которое подхватывало песню во славу Месси и Марадоны на середине куплета и органично вливалось в общую атмосферу легкого сумасшествия. Поезд с ветерком проносился мимо Баррикадной, Беговой и Полежаевской, поражая унылых пассажиров на перроне громкими кричалками на мелодичном языке. Многие пытались заглянуть в окно и посмотреть, что творится внутри, — а посмотреть там было на что.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 4:56 PDT Аргентинцы залезали на сиденья, стучали по потолку в ритм своей кричалки и просто пускались в пляс в середине вагона.

Любопытно, что привычные рифмы явно подверглись творческой переработке: в них встречались слова о России. Например,

«Где бы ни был мундиаль, мы поедем за тобой (за сборной Аргентины. — «Газета.Ru»), мы будем праздновать все вместе и оккупируем Красную площадь! Все бразильцы будут плакать, потому что в этом году мы увезем кубок!»

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 5:10 PDT В вагонах было очень много свободных мест просто потому, что никто из аргентинцев не собирался садиться. Вместе с ними веселилась и единственная фанатка сборной Исландии, которую удалось встретить по дороге на стадион, — это оказалась русская девушка, бойко перечисляющая фамилии Рагнара Сигурдссона и Бьорна Сигурдарсона . Влияние «Ростова», не иначе.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 5:15 PDT Стало несколько тише, только когда на экранах вагона начали в прямом эфире показывать матч Франция — Австралия. Охватившее поезд спокойствие лучше всего свидетельствовало о том, как латиноамериканцы ценят футбол.

Однако, когда поезд остановился на станции «Спартак» , кричалки зазвучали с новой силой и, не прерываясь, плавно перетекли из метро на солнечную улицу, где внезапно оборвались: все вокруг было заполнено исландцами.

Каким образом островитяне в таком количестве добрались дотуда, если в метро нельзя было заметить ни одного их представителя, навсегда останется загадкой. Впрочем, веселые южноамериканцы быстро пришли в себя и спустя пару минут уже просили совместное фото с соперниками.

Двое фанатов с масками динозавров внушительного размера фотографировались со всеми желающими, охотно «прикусывая» голову.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 5:23 PDT На вопрос, какое отношение динозавры имеют к «альбиселесте», парни отвечали: «Потому что Патагония!» Это знаменитая природная часть на территории Аргентины, где были обнаружены самые древние останки динозавров.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 5:27 PDT На спинах у некоторых фанатов были нанесены и имена на русском языке, как, например, у Франциско.

Правда, парень активно упрашивал корреспондента «Газеты.Ru» сказать на видео, будто он неправильно написал свое имя по-русски и что на самом деле это означает что-то крайне неприличное.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 5:41 PDT Исландцы подобными шалостями не отличались. Они вообще вели себя довольно спокойно, лишь время от времени разрозненно выкрикивая «Вперед, Исландия!». Из атрибутики у островитян встречались только форма и флаги — никаких тебе ирокезов и динозавров. Не было слышно даже знаменитого «Ху!». Оставалось

диву даваться — неужели они берегут силы до матча?

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 5:38 PDT На вопросы о России исландцы вежливо отвечали, что они в восторге от страны, не особенно углубляясь в объяснение причин, и продолжали спокойно переговариваться, стоя вдоль дороги к стадиону. В это время аргентинцы уже активно завешивали флагами все заграждения от метро до стадиона.

Даже болельщики сборной Бразилии, которые решили в качестве дополнительного развлечения посетить матч своих злейших соперников «альбиселесте», выглядели более колоритно, чем островитяне.

Например, Гилерме, который уже в третий раз приезжает на чемпионат мира, расхаживал в костюме дракона и горячо желал удачи исландцам: «Аргентинцев мы не очень любим».

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 5:36 PDT Впрочем, от фотографий с болельщиками небесно-голубых он не отказывался, хотя при этом шутливо морщился и назидательно произносил «You need luck» («Вам понадобится удача»), получая аналогичный ответ.

Когда до начала встречи оставалось несколько минут, некоторые болельщики Аргентины начали постоянно оборачиваться на одну из верхних боковых трибун, словно увидели там что-то необыкновенное. Многие доставали телефоны и начинали снимать. Оставшаяся часть стадиона непонимающе оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, что же за зрелище привлекло внимание «сведущих» людей.

Однако вскоре недружный хор отдельных восторженных болельщиков превратился в организованную кричалку в честь одной из легенд мирового футбола — Диего Марадоны — и все стало ясно.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 7:03 PDT Знаменитый десятый номер сборной Аргентины присутствовал на матче своей родной сборной, несмотря на то что совсем недавно ездил в Колумбию лечиться и даже находился под угрозой операции. Такое решение заслуживает уважения.

Болельщиков «альбиселесте» вообще было на матче несоизмеримо больше, чем их соперников. Казалось, что домашняя команда играет против гостей, хотя исландцам надо было преодолеть гораздо меньший путь до России, чем их южноамериканским визвави.

Тем не менее государственный гимн Аргентины захлестнул весь стадион (даже музыку было плохо слышно за общим ревом торсиды), а вот торжественная песнь Исландии прозвучала довольно скромно, — мелодия одиноко пролетела над ареной, словно никто даже не пытался ей подпевать.

И это несмотря на то что на большом экране параллельно высвечивались слова гимна, как в караоке.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 6:52 PDT Исландцы в целом выглядели гораздо спокойнее, чем можно было представить, читая многочисленные рассказы об их ярком болении. Даже знаменитое «Ху!» они исполнили в первом тайме только один раз — и то аргентинцы постарались по максимуму заглушить ритмичные хлопки сначала своим свистом, а затем кричалкой. И им это удалось.

Начало встречи выдалось ярким: Аргентина больше контролировала мяч, но при этом команды обменивались моментами в одинаковой пропорции. Впрочем, из-за большого количества фанатов «альбиселесте» казалось, что всю активность в игре создают только южноамериканцы или вообще Месси в одиночку.

Любое падение пятикратного обладателя «Золотого мяча» превращалось в трагедию вселенского масштаба и сопровождалось возмущенным ревом трибун, а фирменное смещение в центр и удар вызывало бурный восторг, даже если мяч прилетал прямо в руки вратарю.

Операторам было достаточно поймать Месси в кадр, чтобы вызвать ажиотаж среди публики при том, что капитан Аргентины не особенно поражал своими игровыми качествами. Однако авторитет есть авторитет.

«Давай, Лео, надо догонять Роналду!» — такие возгласы можно было услышать от некоторых российских болельщиков, решивших насладиться игрой аргентинского гения. Их можно было понять: португалец вчера оформил хет-трик в ворота сборной Испании и стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира, а вот Лео пока не убеждал.

У Месси был отличный шанс сократить отставание хотя бы на один мяч, если бы он реализовал пенальти во втором тайме, однако и это не удалось — вратарь Ханнес Халлдорсон угадал направление удара.

Множество фанатов, уже доставших свои телефоны, чтобы заснять первый гол «волшебника», разочарованно опустились обратно на свои места.

Однако болельщикам «альбиселесте» все же стоит отдать должное: они не стали гневаться на своего кумира и спустя всего минуту дружно скандировали «Месси! Месси!», когда капитан готовился исполнить штрафной со своей любимой точки. Десятый номер долго устанавливал мяч, выдыхал, примеривался, однако послал снаряд выше ворот.

Зрители, к своему счастью, все же увидели голы в матче: пусть не в исполнении Месси, но два мяча к 23-й минуте матча — это было совсем неплохо.

Сначала на 19-й минуте отличился Серхио Агуэро, который получил мяч в штрафной, развернулся и пробил неотразимо для вратаря. Однако исландцы быстро сравняли счет:

Альфред Финнбогасон занес снаряд в ворота после пожара в штрафной небесно-голубых и нескольких попыток пробить в исполнении партнеров.

Публикация от Elvira Kharunova (@elvira_kharunova) 16 Июн 2018 в 7:46 PDT А вот затем ворота словно заколдовали. Были очень опасные моменты и даже штанги, но мяч никак не залетал.

Запасные сборной Аргентины во главе с Гонсало Игуаином активно разминались в унизительно мелкой зоне, зажатые между многочисленными фотографами и стюардами. Там совершенно невозможно было разогнаться хотя бы на несколько метров.

Тем не менее разминка была произведена, и на поле появились тот же Игуаин, Кристиан Павон и Эвер Банега. Интересно, почему на замену не вышел Пауло Дибала, если «альбиселесте» нужно было усиливать атаку, однако этот вопрос теперь уже не имеет значения.

Под конец встречи островитяне просто встали стеной и без тени смущения отбивали все атаки пытающихся что-то создать аргентинцев. В компенсированное время Месси хлестко пробил над перекладиной — стадион охнул — это был последний опасный момент «альбиселесте».

1:1 — печальное начало для сборной, претендующей на победу в чемпионате мира.