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Магнуссон подписал личный контракт с ЦСКА
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Футболист сборной Исландии Магнуссон подтвердил, что подписал личный контракт с ЦСКА 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Защитник сборной Исландии по футболу и английского "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон подтвердил, что подписал личный контракт с московским ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам после матча чемпионата мира с командой Аргентины (1:1).
Ранее СМИ сообщили о том, что армейцы объявят о приобретении Магнуссона после того, как исландцы завершат борьбу на чемпионате мира.
"Переговоры между "Бристолем" и ЦСКА еще идут, и очевидно, что все решится в ближайшие дни. Я подписал бумаги с ЦСКА, дело осталось за финальным соглашением между клубами. ЦСКА — хороший клуб с большой историей. Они играли в Лиге чемпионов, и у них явно хорошая команда", — прокомментировал ситуацию 25-летний Магнуссон.
В сезоне-2017/18 Магнуссон провел 25 игр и отметился одной голевой передачей в чемпионшипе (втором английском дивизионе).
Исландцы еще сыграют на групповом этапе с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на— Дону).
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