Магнуссон подписал личный контракт с ЦСКА

Футболист сборной Исландии Магнуссон подтвердил, что подписал личный контракт с ЦСКА

Защитник сборной Исландии по футболу и английского "Бристоль Сити" Хердур Магнуссон подтвердил, что подписал личный контракт с московским ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам после матча чемпионата мира с командой Аргентины (1:1).

Ранее СМИ сообщили о том, что армейцы объявят о приобретении Магнуссона после того, как исландцы завершат борьбу на чемпионате мира.

"Переговоры между "Бристолем" и ЦСКА еще идут, и очевидно, что все решится в ближайшие дни. Я подписал бумаги с ЦСКА, дело осталось за финальным соглашением между клубами. ЦСКА — хороший клуб с большой историей. Они играли в Лиге чемпионов, и у них явно хорошая команда", — прокомментировал ситуацию 25-летний Магнуссон.

В сезоне-2017/18 Магнуссон провел 25 игр и отметился одной голевой передачей в чемпионшипе (втором английском дивизионе).

Исландцы еще сыграют на групповом этапе с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов-на— Дону).