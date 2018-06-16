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Глушаков поддержал Месси
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Глушаков поддержал Месси: «Будем вместе тренировать пенальти» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поддержал нападающего Аргентины Лионеля Месси, который сегодня в матче чемпионата мира с Исландией (1:1) не смог реализовать пенальти. Ударь аргентинца на 63-й минуте отразил вратарь исландцев.
— Надеюсь, ты будешь играть на следующем чемпионате мира, — написал на испанском в своем Твиттере Глушаков. — Будем вместе тренировать пенальти.
Напомним, Глушаков не реализовал одиннадцатиметровый в матче полуфинала Кубка России против "Тосно", а следующим ударом игрок команды из ленинградской области вывел свой клуб в финал турнира.
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