Глушаков поддержал Месси

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поддержал нападающего Аргентины Лионеля Месси, который сегодня в матче чемпионата мира с Исландией (1:1) не смог реализовать пенальти. Ударь аргентинца на 63-й минуте отразил вратарь исландцев.
— Надеюсь, ты будешь играть на следующем чемпионате мира, — написал на испанском в своем Твиттере Глушаков. — Будем вместе тренировать пенальти.
Напомним, Глушаков не реализовал одиннадцатиметровый в матче полуфинала Кубка России против "Тосно", а следующим ударом игрок команды из ленинградской области вывел свой клуб в финал турнира.
Ojalá que te lleven al próximo Mundial! Al final vamos a Entrenamos el penalti😁 pic.twitter.com/m5jKuPBCcp— Denis Glushakov (@DGlushakov8) June 16, 2018