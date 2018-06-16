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Сборная Дании переиграла Перу
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Сборная Дании обыграла Перу в матче ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Дании одержала победу над национальной командой Перу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
Встреча, прошедшая на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счётом 1:0 в пользу датчан.
Автром единственного гола в матче стал Юссуф Поульсен, оличившийся после передачи Кристиана Эриксена.
Перуанцы на последних минутах первого тайма не реализвали пенальти, назначенный с использованием системы видеопомощи арбитрам. Кристина Куэва не смог переиграть Каспера Шмейхеля с 11-метровой отметки.
Следующим соперником датчан станет команда Австралии. Матч состоится 20 июня. В тот же день Перу сыграет с Францией.
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