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Перу и Дания завершили первый тайм вничью
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Перу и Дания завершили первый тайм вничью 

Soccer News 30 минут назад
Фото: Soccer News
Завершился первый тайм матча между сборными Перу и Дании.
Команды голов не забивали, при этом игра в целом была на равных.
Отметим, что в конце тайма вингер Перу Кристиан Куэва не реализовал пенальти, который был назначен после видеоповтора.
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