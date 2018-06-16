Москва пала под напором аргентинцев

Футбол для Аргентины — религия, Месси — их мессия, а Марадона — предтеча его. Псалмы этой пастве заменяют футбольные гимны и песни, тексты которых известны каждому.

Пассажиры столичного метро и наряды полиции сегодня убедились в этом в полной мере. Стоило на станции или в вагоне собраться нескольким гаучос, как тут же начинал звучать слаженный хоровой «заряд» Vamos Argentina.

Как только вся это бело-голубая братия добралась до стадиона «Спартак» , как окрестности тут же превратились в какой-то карнавал. Остальных болельщиков на их фоне было просто не видно.

При ближайшем рассмотрении стало понятно, что часть аргентинцев — «поддельные». Когда взгляд приноровился, отличить «липовых» гаучос от настоящих стало просто даже со спины: они не подпевают, не прыгают да и вообще ведут себя весьма скромно.

Все эти спокойные люди в бело-голубых футболках с десятым номером — из Китая, Тайваня, Японии и Кореи. В Азии развит настоящий культ Месси, и эти зрители чемпионата — персональные болельщики великого аргентинского плеймейкера.

Впрочем, на трибунах их поддержка была не нужна. Аргентинский саппорт во время матча — это самое невероятное из того, что довелось слышать корреспондентами «Ридуса» . Возможно, бразильцы зажгут еще круче, но то, что творят на стадионе La Albicelestes — словами описать сложно, а снимать на видео — не разрешает ФИФА.

От хорового исполнения гимна перед игрой закладывает уши. Песни поддержки не замолкают почти ни на минуту в течение всей игры. Каждый болельщик поддерживает свою команду во всем и до последнего. Даже после неудачного исполнения пенальти Месси бело-голубые не стали осыпать своего кумира проклятиями, но запели очередной гимн, адресуя слова поддержки персонально десятому номеру.

Именно этого так не хватала на матче-открытии. Увы, пришедшие 14 июня на стадион люди кроме «Россия! Россия!» предложить ничего не могли. Попытки некоторых болельщиков затянуть «Кипучую, могучую, никем не победимую» понимания у «сезонных» зрителей, за исключением старшего поколения, не нашли.

Исландская поддержка по числу известных «зарядов» от российской ушла недалеко. Помимо ставшего знаменитым два года назад «хлоп-хлоп ХУ!» и традиционного «хлоп-хлоп хлоп-хлоп-хлоп хлоп-хлоп-хлоп-хлоп Исланд!» предложить они ничего не могут. Другой вопрос, что потрясающая слаженность действий, гордость за команду и готовность драть глотки из последних сил временами помогали небольшому на вид сектору перекрикивать тьму аргентинцев.

По наблюдениям «Ридуса», у этих фанатов странным образом сочетается воспитание, и почти немецкий «орднунг», который, впрочем, проявляется не везде. У стадиона, как говорится, «умеют вести себя культурно».

В чаше стадиона «желание ходить строем» пропадает, и «викинги» начинают с оглушительной громкостью, заражая своим энтузиазмом нейтральных болельщиков, гнать команду вперед.

В интервью они подтвердили, что любовь к порядку не мешает исландцам «отрываться» по полной.

Игра сборной Исландии заслуживает отдельного внимания. Почему в стране, чье население значительно меньше условной Твери, играет такая команда, «Ридус» уже подробно расписывал.

Недостаток техники «их мальчики» компенсируют невероятной самоотдачей, прекрасной физической подготовкой, в том числе гандбольной, и высоким ростом. «Викинги» до последнего борятся на кадом участке поля, не боясь высокого прессинга.

Да, у них хватает проблем, но эти парни не тушуются при виде Месси или Маскерано, который, несмотря на «ссылку» в Китай и возраст поддерживает заслуживающую самых высоких похвал физическую форму.

Сила воли плюс характер, мастерство тренера, капля везения и умелое использование провалов в защите у Аргентины — вот секрет сегодняшнего успеха исландцев. Если игроки сборной России займут у «викингов» хотя бы половину их настроя, успех нашей команде обеспечен.