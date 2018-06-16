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«Я не использовал свой шанс»
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Месси: аргентинским футболистам сложно было пройти оборону исландцев в матче ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Футболистам сборной Аргентины было сложно преодолеть оборону соперника в матче чемпионата мира против команды Исландии. Такое мнение журналистам высказал нападающий и капитан аргентинцев Лионель Месси.
В субботу сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в Москве на стадионе "Спартак" со счетом 1:1. Месси по ходу матча не реализовал пенальти.
"Мы хотели победить, но не удалось — забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет. Они плотно встали в обороне, пройти которую было сложно, как и найти свободное пространство, — сказал Месси. — Да, у нас был шанс, но я его не использовал. Мы заслуживали победы, сейчас есть время отдохнуть и продолжать подготовку к следующим матчам".
"Это чемпионат мира, и здесь никто никому ничего просто так не подарит", — добавил Месси.
В следующем своем матче группы D сборная Аргентины 21 июня сыграет с хорватами в Нижнем Новгороде.
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