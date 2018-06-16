Чемпионат мира по футболу 2018: Бразилия — Швейцария (17 июня, 21:00). Прогноз на матч

17 июня Бразилия и Швейцария отроют соревнования в группе Е чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра пройдет на «Ростов Арене», а начнется в 21:00 по московскому времени.

Ранее бразильцы и швейцарцы играли лишь раз. Товарищеский матч, датированный августом 2013-го, завершился победой европейской команды со счетом 1:0. При этом пять лет назад единственный гол забили все же бразильцы — защитник Дани Алвес в свои ворота.

Несмотря на результат единственной в истории встречи, фаворитом завтрашнего матча специалисты считают именно Бразилию, а сбудутся ли их прогнозы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на « Чемпионате ».

Составы команд

Вратари

Бразилия: Алисон, Кассио Рамос, Эдерсон.

Защитники

Полузащитники

Нападающие