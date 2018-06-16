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Бразилия — Швейцария. Прогноз на матч
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Чемпионат мира по футболу 2018: Бразилия — Швейцария (17 июня, 21:00). Прогноз на матч 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
17 июня Бразилия и Швейцария отроют соревнования в группе Е чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра пройдет на «Ростов Арене», а начнется в 21:00 по московскому времени.
Ранее бразильцы и швейцарцы играли лишь раз. Товарищеский матч, датированный августом 2013-го, завершился победой европейской команды со счетом 1:0. При этом пять лет назад единственный гол забили все же бразильцы — защитник Дани Алвес в свои ворота.
Несмотря на результат единственной в истории встречи, фаворитом завтрашнего матча специалисты считают именно Бразилию, а сбудутся ли их прогнозы, вы сможете узнать во время прямой трансляции на «Чемпионате».
Составы команд
Вратари
Бразилия: Алисон, Кассио Рамос, Эдерсон.
Швейцария: Роман Бюрки, Ян Зоммер, Ивон-Ландри Мвого.
Защитники
Бразилия: Данило, Педро Жеромел, Филипе Луис, Маркиньос, Марсело, Жуан Миранда, Тьяго Силва, Фагнер.
Швейцария: Мануэль Аканджи, Йоан Джуру, Михаэль Рико Ланг, Штефан Лихтштайнер, Франсуа Мубандже, Рикардо Родригес, Фабиан Шер, Нико Эльведи.
Полузащитники
Бразилия: Ренато Аугусто, Виллиан, Каземиро, Дуглас Коста, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Фернандиньо, Фред.
Швейцария: Валон Бехрами, Гранит Джака, Блерим Джемаили, Денис Закария, Желсон Фернандеш, Ремо Фройлер, Стивен Цубер, Джердан Шакири.
Нападающие
Бразилия: Габриэл Жезус, Неймар, Тайсон, Роберто Фирмино.
Швейцария: Марио Гавранович, Йосип Дрмич, Харис Сеферович, Брель Эмболо.
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