Аргентина, что это было?

Месси не забил пенальти, Аргентина не впечатлила.

Один из самых ожидаемых матчей группового этапа начался задолго до стартового свистка. Аргентинцы и исландцы выясняли, кто громче кричит. На улицах, перед стадионом, возле метров, на эскалаторах, в метро…

Когда дошло до матча, сразу показалось, что Хорхе Сампаоли и сам немного устал от собственных экспериментов. Рохо в паре с Отаменди, Меса вместо Павона — как будто скорость и жесткость стали важнее качества паса и дриблинга. Начались первые минуты, и стало ясно: это только показалось. Самоубийственно высокие флаги защиты как бы подтверждали: да, насчет схемы 2-3-3-2 Сампаоли не шутил. Правда, мяч у Аргентины ходил плохо, а Исландия высоко прессинговала, и Маскерано вскоре пришлось спускаться к центральным защитникам для розыгрыша мяча. 3-4-3? Нет, скорее 2-2-каша.

Аргентина завладела мячом и уверенно перекатывать его вдалеке от ворот Халлдорсона. Правда, дриблинг на флангах проходил довольно легко, защитники не успевали, но особой остроты не было. Исландцы спокойно защищались, но когда оказывались в ну чужой половине поля в достаточном количестве, неплохо прессинговали. Доставалось даже Кабальеро. Фавориты под прессингом нервничали и пру раз обрезались рядом со штрафной. Первый серьезные момент был у Бьярнасона, но его удар прошел мимо. А потом Агуэро сделал все сам. Подобрал мяч после удара Рохо, развернулся, убрал пару защитников и вломил. Агрессивный, сильный гол. Но с игрой сборной он несколько контрастировал.

Исландцы отыгрались через три минуты. Дело даже не в том, что это было неожиданно — это было очень легко. Атака развивалась не слишком быстро, к концу эпизода аргентинцы успели собраться в своей штрафной ввосьмером. Но не помешали ни одному из четырех исландцев, которые участвовали в этой долгой атаке. Ошибся Кабальеро, без помех простреливал Магнуссен, бил Гудмундсон, добивал Финбогассон — защита Аргентины была гостеприимна и нетороплива.

Всплеск немного нервно активности, которым аргентинцы ответили на пропущенный гол, увеличил их преимущество во владении мячом до космического (80% на 20%), но не добавил остроты у чужих ворот. Это была та же Аргентина, которую мы видели в товарищеских матчах: медленная и предсказуемая.

В перерыве Сампаоли сделал замену: Банега вместо Бильи. Это значило, что в центре поля будет больше креатива, больше нестандартных обостряющих пасов, но меньше надежности. Правда, игра заставила об этом забыть. Массимилиано Меса почувствовал толчок Арнасона и упал, это пенальти. Ну, 70% что пенальти.

Месси подошел к мячу, посмотрел на трибуну — он разбегался напротив бело-голубой стены, которая пела «Аргентина, вперед», разбежался и несильно пробил на удобной для вратаря высоте. Через две минуты мог реабилитироваться: бил штрафной метров с 30, и на этот раз аргентинцы скандировали именно его имя, чтобы поддержать. Мяч прошел чуть выше.