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Дзюба процитировал Дамблдора
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Дзюба процитировал Дамблдора в новом интервью 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в новом интервью процитировал одного из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере, директора школы волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора.
«Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света», — приводит слова Дзюбы журналист FIFA Игорь Борунов.
Фото доступно на официальной странице Игоря Борунова на официальной странице в социальной сети «Твиттер».
Во втором туре группового этапа домашнего чемпионата мира сборная России встретится с национальной командой Египта. Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе.
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