Дзюба процитировал Дамблдора

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба в новом интервью процитировал одного из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере, директора школы волшебства «Хогвартс» Альбуса Дамблдора.
«Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света», — приводит слова Дзюбы журналист FIFA Игорь Борунов.
Фото доступно на официальной странице Игоря Борунова на официальной странице в социальной сети «Твиттер».
🗣️: «Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света».
Очередное огненное интервью любителя саги о Гарри Поттере, нападающего @TeamRussia Артема Дзюбы выйдет в ближайшие дни перед не менее эпическим матчем #RUS-#EGY, не пропустите! pic.twitter.com/wPu4zKftWs— Игорь Борунов, FIFA (@FIFAWorldCupRUS) June 16, 2018
Во втором туре группового этапа домашнего чемпионата мира сборная России встретится с национальной командой Египта. Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе.