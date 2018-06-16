Дзюба процитировал Дамблдора

🗣️: «Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света».



Очередное огненное интервью любителя саги о Гарри Поттере, нападающего @TeamRussia Артема Дзюбы выйдет в ближайшие дни перед не менее эпическим матчем #RUS-#EGY, не пропустите! pic.twitter.com/wPu4zKftWs— Игорь Борунов, FIFA (@FIFAWorldCupRUS) June 16, 2018