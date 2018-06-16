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«Ювентус» сделал предложение по Головину
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«Ювентус» предлагает за Головина €15 млн 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Туринский "Ювентус" предлагает за полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александра Головина €15 млн, сообщает ТАСС.
По информации La Gazzetta dello Sport, стороны не смогли договориться по сумме трансфера: "Ювентус" готов предложить €15 млн, а ЦСКА требует €25 млн 
"Это гораздо больше, чем слухи. Мы давно следим за ним и серьезно относимся к кандидатуре Головина. Он очень талантливый игрок, способный закрыть несколько позиций", — сказал генеральный директор "старой синоры" Джузеппе Маротта.
По данным СМИ, основными конкурентами итальянского клуба являются каталонская "Барселона", французский "Монако" и лондонский "Арсенал".
Ранее Головин стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков ЦСКА.
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