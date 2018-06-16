«Ювентус» сделал предложение по Головину

"Это гораздо больше, чем слухи. Мы давно следим за ним и серьезно относимся к кандидатуре Головина. Он очень талантливый игрок, способный закрыть несколько позиций", — сказал генеральный директор "старой синоры" Джузеппе Маротта.

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны не смогли договориться по сумме трансфера: "Ювентус" готов предложить €15 млн, а ЦСКА требует €25 млн