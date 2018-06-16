Саудовцы жалуются россиянам на разгром

Сотрудники таможни и отелей Саудовской Аравии жалуются приехавшим в страну россиянам на разгромное поражение их сборной в матче открытия чемпионата мира-2018.
На старте турнира сборная России разгромила саудовскую команду со счетом 5:0. Денис Черышев сделал дубль, по одному голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.
"Почему 5:0? Почему не 2:0? Не 1:0? Почему так?" — посетовал служащий таможни в аэропорту города Эд-Даммам.
"О, вы из России? Как вы нас! 5:0!" — сказал сотрудник одного из отелей. "Ненавижу футбол!" — добавил он.
После матча один из арабских телеканалов даже сообщал, что игроков саудовской сборной накажут за разгромное поражение, но футбольная федерация Саудовской Аравии опровергла эту информацию.
В следующем матче команде Саудовской Аравии предстоит встреча с Уругваем, а россияне сыграют с Египтом.