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Саудовцы жалуются россиянам на разгром
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Саудовцы жалуются приехавшим в страну россиянам на разгромное поражение 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сотрудники таможни и отелей Саудовской Аравии жалуются приехавшим в страну россиянам на разгромное поражение их сборной в матче открытия чемпионата мира-2018.
На старте турнира сборная России разгромила саудовскую команду со счетом 5:0. Денис Черышев сделал дубль, по одному голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.
"Почему 5:0? Почему не 2:0? Не 1:0? Почему так?" — посетовал служащий таможни в аэропорту города Эд-Даммам.
"О, вы из России? Как вы нас! 5:0!" — сказал сотрудник одного из отелей. "Ненавижу футбол!" — добавил он.
После матча один из арабских телеканалов даже сообщал, что игроков саудовской сборной накажут за разгромное поражение, но футбольная федерация Саудовской Аравии опровергла эту информацию.
В следующем матче команде Саудовской Аравии предстоит встреча с Уругваем, а россияне сыграют с Египтом.
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