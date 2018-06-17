«Фрозиноне» сыграет в элитном дивизионе чемпионата Италии по футболу в сезоне-2018/19

ТАСС , 17 июня. Футбольный клуб «Фрозиноне» одержал победу в мини-турнире в формате плей-офф за право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Италии — серии А.

В субботу прошел финальный матч плей-офф, в турнире принимали участие шесть команд серии B, которые по итогам сезона заняли места с третьего по восьмое.

В финале играли «Фрозиноне» и «Палермо». Первый матч «Палермо» на своем поле выиграл со счетом 2:1. «Фрозиноне» в ответном матче на своем поле обыграл соперника со счетом 2:0.

"Фрозиноне" второй раз в истории вышел в серию А. Впервые клуб пробился в высший дивизион итальянского футбола в сезоне-2015/16. В своем дебютном сезоне команда заняла 19-е место и вылетел обратно в серию B.