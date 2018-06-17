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Назван судья матча Колумбия — Япония
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Словенец Скомина назначен главным судьей матча ЧМ-2018 Колумбия — Япония 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Словенец Дамир Скомина назначен главным судьей матча группового этапа чемпионата мира в России между сборными Колумбии и Японии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Ассистировать Скомине будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервным судьей назначен алжирец Мехди Абид Шареф. Матч пройдет 19 июня в Саранске.
В этот же день на стадионе "Спартак" в Москве состоится игра между сборными Польши и Сенегала. Главным судьей матча назначен Шукралла Наваф из Бахрейна. Абдулла Тулефат Ясер из Бахрейна и Ал Марри Талеб из Катара будут его ассистентами. Резервным судьей матча будет катарец Абдулрахман Аль Джассим.
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