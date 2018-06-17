Хорватского защитника впечатлила сборная России

Хорватского защитника на ЧМ-2018 больше всего впечатлила сборная России

Защитник сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука поделился своими впечатлениями от старта чемпионата мира — 2018, передает Sport24. "Пока на турнире больше всего впечатлила сборная России, так как крупно обыграла соперника. Перед матчем пожелал удачи братьям Миранчукам и Александру Самедову — моим хорошим друзьям. А сегодня они мне в ответ пожелали", — признался игрок "Локомотива". Подопечные Станислава Черчесова разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. В стартовой игре на мировом первенстве хорваты одержали победу над командой Нигерии со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого матча. Ранее был объявлен лучший игрок матча Хорватия — Нигерия.